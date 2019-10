Wereldmeisjesdag in Technopolis wordt gevierd met fotoshoot van Aalsterse leerlingen Antoon Verbeeck

11 oktober 2019

Meisjes die vandaag Technopolis bezochten, werden naar aanleiding van Wereldmeisjesdag op een bijzondere fotoshoot getrakteerd. Technopolis huurde een professionele fotograaf in om van de aanwezige meisjes van Kolva Sint Maarten uit Aalst spectaculaire foto’s te nemen terwijl ze wetenschappelijke experimenten uitvoerden. “Geen gewone fotoshoot dus, maar een die toont dat meisjes en wetenschap perfect samengaan en hen zelfvertrouwen geeft. Door de foto’s vervolgens op sociale media te plaatsen met #wereldmeisjesdag en #internationalgirlsday, hopen we zoveel mogelijk meisjes gefascineerd te krijgen door STEM”, deelt Technopolis mee. “Eveneens naar aanleiding van Wereldmeisjesdag werden de shows, demo’s en workshops vandaag exclusief door meisjes in goede banen geleid. Door enkel vrouwelijke edutainers in te schakelen, wil Technopolis aan jonge meisjes tonen dat een job in de wetenschap zeker ook voor meisjes is weggelegd.”