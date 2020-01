Wegarbeiders moeten wegspringen voor Roemeense wegpiraat (22): “Hij haalde snelheden tot 190 kilometer per uur ter hoogte van de werf op de R6” Tim Van der Zeypen

28 januari 2020

10u00 3 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft maandagnamiddag het rijbewijs in beslag genomen van een 22-jarige Roemeen uit Putte. De twintiger reed tussen het Rode Kruisplein in Mechelen en de R6 in Sint-Katelijne-Waver aan extreem hoge snelheden. Ter hoogte van de werken op het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de R6, moesten zelfs enkele wegarbeiders wegspringen.

De 22-jarige werd door een politiepatrouille opgemerkt aan de verkeerslichten van het Rode Kruisplein. Toen het groen werd, vetrok de chauffeur richting Antwerpsesteenweg. “Maar dit deed hij wel door overdreven veel gas te geven”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De wielen slipten weg en de wagen maakte zelfs een zijwaartse beweging.”

De patrouilleploeg ging in de achtervolging en kon de wagen pas in Sint-Katelijne-Waver aan de kant zetten. Tijdens die route, van ongeveer vijf kilometer, haalde hij enkele extreme hoge snelheden. Ter hoogte van de werken aan de fly-over op het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg, klokte hij af op negentig kilometer per uur. “Dit terwijl er een snelheidsbeperking is van vijftig kilometer per uur”, vult de politiewoordvoerder aan

Terwijl enkele wegarbeiders moesten wegspringen, maanden anderen hem aan om te vertragen Dirk Van de Sande

Wegspringen

Door die hoge snelheden moesten enkele wegarbeiders, die er aan het werken waren aan de fly-over, wegspringen voor de wegpiraat. Anderen arbeiders maanden de 22-jarige chauffeur dan weer aan om trager te rijden. “Maar hij negeerde echter al deze signalen en zette zijn weg verder”, klink het nog. De politie bleef de wagen achtervolgen en kon hem uiteindelijk aan de kant zetten op de R6 in Sint-Katelijne-Waver.

Daar gaf de chauffeur meteen toe dat hij veel te snel had gereden. De politie contacteerde de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket en die laatste besloot om het rijbewijs in beslag te nemen. “Dat onmiddellijk en voor vijftien dagen”, besluit Van de Sande. “De chauffeur contacteerde een kennis om hem én zijn wagen te komen ophalen.”

Binnenkort zal de 22-jarige Roemeen uit Putte voor de politierechtbank moeten verschijnen. Daar riskeert hij naast een bijkomend rijverbod ook nog een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro.