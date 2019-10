Weergoden verwennen bezoekers van zevende 'Bier Festival': meer dan 10.000 liefhebbers zakken af naar Grote Markt

Els Dalemans

13 oktober 2019

18u34 3 Mechelen Meer dan 10.000 bezoekers brachten dit weekend een bezoekje aan het Bier Festival in Mechelen. “De weergoden hebben het, na het regenweer van vorig jaar, weer goedgemaakt”, zegt Kevin Goos van de Mechelse drankencentrale Quali Drinks, die het evenement organiseert.

“We gingen vrijdagavond van start met onze ‘Limited Edition Beer Bar’ in brouwerij Het Anker. Daar konden bezoekers meer exclusieve bieren proeven, maar we verwenden hen ook met een reeks optreden. Die combinatie bleek een schot in de roos, want er is tot in de late uurtjes stevig gedanst. Dit feestje valt duidelijk in de smaak, want de opkomst wordt elk jaar groter”, aldus Goos.

“Op zaterdag en zondag verhuisden we naar de Grote Markt, waar 40 brouwerijen samen meer dan 150 speciaalbieren serveerden. Op beide dagen was het vanaf het eerste moment over de koppen lopen, we kregen zeker meer dan de gehoopte 10.000 bezoekers over de vloer. We lokken ook meer en meer echte bierliefhebbers die nieuwigheden willen proeven én opvallend veel toeristen. Ook buitenlanders beginnen het Bier Festival ondertussen te kennen, en dat maakt ons natuurlijk enorm fier.”