Weer fiets gestolen uit garagebox Els Dalemans

28 juni 2020

11u12 0

Onbekenden hebben ingebroken in een garagebox in de Veldenstraat in Mechelen. Ze beschadigden de poort van de garage, en gingen aan de haal met een fiets. De voorbije weken werden ook op verschillende andere locaties in de Dijlestad tweewielers gestolen uit verschillende garageboxen.