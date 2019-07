Week hinder op Zandpoortvest door werken aan Spuihuis Els Dalemans

29 juli 2019

19u25 5 Mechelen Stad Mechelen plant in de week van 5 augustus renovatie- en herstellingswerken aan het Spuihuis, gelegen aan de ingang van de Kruidtuin op de Zandpoortvest.

Voor deze werken zal de aannemer het voet- en fietspad op de Zandpoortvest moeten innemen om er een kraan en vrachtwagen te kunnen opstellen. Voor fietsers en voetgangers wordt daarom een corridor voorzien op de rechterrijstrook van de Zandpoortvest, in de richting van het Raghenoplein.

Voor autoverkeer blijft er dus maar één rijstrook over aan de kant van de Kruidtuin. De werken zullen enkel overdag plaatsvinden, ’s avonds wordt de wegversmalling door de aannemer weggenomen. De Kruidtuin, Via Via en A&M blijven tijdens de klus bereikbaar, net als de halteplaats van De Lijn. Als alles goed gaat, zijn de werken op vrijdag 9 augustus achter de rug.

Het houten Spuihuis is, samen met het molenhuis, een restant van het grote Mechelse watermolencomplex met wel zeven molens dat ontstond in de 15de eeuw.