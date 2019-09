Exclusief voor abonnees Weduwe blikt klein jaar na overlijden Luc Deflo terug: ‘Elk boek dat we nu nog uitgeven, voelt als een groot eerbetoon’ Wannes Vansina

13 september 2019

13u32 0 Mechelen Sinds vorig weekend ligt ‘Ricky en Ronnie’ in de boekhandel, de opvolger van ‘Levend speelgoed’ en het tweede postume boek van de betreurde schrijver Luc Deflo. “Elk werk van Luc dat we nu nog vormgeven, voelt aan als een groot eerbetoon”, zegt zijn weduwe Sor María Marchan Ruiz. Zij was ruim twintig jaar lang de sterke vrouw achter de populaire thrillerauteur, die op 26 november vorig jaar op 60-jarige leeftijd de strijd verloor tegen kanker.

We ontmoeten de van origine Venezolaanse bij haar thuis in Etterbeek, waar ze samen met zoon Alessandro (12) woont. Voor de foto trekken we naar boven, naar het kamertje onder het dak waar haar man zich dag in dag uit terugtrok om de meest spannende verhalen te bedenken en zijn speurders Deleu, Bosmans en Mendonck te vullen met leven. Luc Deflo maakte er zichzelf tot een van de populairste thrillerauteurs in Vlaanderen, maar veel meer dan een klein bureau met een computer en een boekenkast staan er niet. In een hoek enkele pancartes van ouder werk. “Veel is hier niet veranderd in huis. Het enige verschil is dat Luc er niet meer is. Maar wat hij heeft geschreven, blijft. Net als de vele mooie momenten die we samen hebben beleefd”, zegt ze stil. Ze is wat onwennig. Haar man voerde altijd het woord over zijn boeken, nu moet zij dat doen. “Ik ben nu zijn representant.”

