Website wijst weg naar marktkramers Wannes Vansina

03 april 2020

18u13 0 Mechelen De zaterdagmarkt in Mechelen gaat de komende weken niet door. De website De zaterdagmarkt in Mechelen gaat de komende weken niet door. De website shoppenin.mechelen.be/marktkramen moet ervoor zorgen dat klanten toch bij hun favoriete marktkramer geraken.

De stad besliste de markt af te schaffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een streep door de rekening van de marktkramers. “Naast de handelaars en de horeca, hebben ook de marktkramers nood aan onze steun”, zegt schepen van Economie Greet Geypen.

“Om de marktkramers in deze moeilijke tijden toch enigszins te ondersteunen en klanten de mogelijkheid te bieden om recent gekochte artikelen om te ruilen, om uitleg te vragen over producten, of om bestellingen te doen, zetten we de gegevens van de marktkramers online.”

Voorzitter van markthandelaarsbond Markta Luc Vis, die zich eerder kritisch uitliet over het schrappen van de markt, staat achter het initiatief. “Onze klanten moeten op ons kunnen blijven rekenen, maar kunnen ons niet altijd terugvinden. Door onze contactgegevens online te bundelen is dit probleem van de baan.”

Thuislevering door marktkramers mag, mits inachtneming van de sociale afstandsmaatregelen.