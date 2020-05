Waterduivel inspireert collector’s edition voor prijswinnend bier Het Anker Wannes Vansina

15 mei 2020

11u31 22 Mechelen De Mechelse brouwerij Het Anker heeft een nieuwe collector’s edition uit. Illustrator Kevin Cuyt liet zich voor zijn ontwerp inspireren door de legende van de Nekker.

Elk jaar laat Het Anker een drieliterfles Gouden Carolus Classic door een ontwerper of kunstenaar in een bijzonder jasje steken. Cuyt liet zich inspireren door de waterduivel van de Nekker, die volgens de legende voorbijgangers in het water lokte om hen te laten verdrinken.

“Het is een beetje een luguber verhaal”, vertelt Cuyt. “Maar ik illustreer graag verhalen met een duister kantje. Het monster heb ik gebaseerd op de horrorklassieker ‘Creature from the Black Lagoon’ en ik heb een striptekenstijl gebruikt om het verhaal op een eigentijdse manier te brengen. Het was heel fijn om aan te werken, en ik ben trots op het resultaat.”

Hart onder de riem

Brouwerijeigenaar Charles Leclef is blij met het resultaat. “Zeker in deze moeilijke tijd is het een sterk signaal dat we met nieuwe producten naar buiten blijven komen. Dat we bovendien met dit bier zilver en met Gouden Carolus Tripel goud wonnen op het Concours International de Lyon vorige week, is een hart onder de riem voor onze medewerkers.”

De brouwerij heeft het niet gemakkelijk. “Onze verkoop viel grotendeels stil door de sluiting van de horeca. Ook de brasserie, hotel en rondleidingen zijn gesloten. De productie is verminderd, maar viel niet stil.”

Whisky

Zoals ieder jaar werden er maar 1.500 flessen gemaakt van deze Collector’s Edition. Ze zijn te koop in de winkel van de brouwerij in Mechelen en in sommige drankenhandels.

Midden april lanceerde Het Anker ook al de nieuwe whisky Gouden Carolus Single Malt Sherry Oak.