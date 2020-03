Wat is het stil op school: meeste ouders houden kinderen thuis Wannes Vansina/Els Dalemans/Kristof De Cnodder/Antoon Verbeeck

16 maart 2020

17u12 2 Mechelen De meeste ouders hebben hun kinderen thuisgehouden of op een andere manier opvang voorzien voor hun kroost. Dat blijkt uit een rondvraag bij de scholen in de Mechelse regio. Vooral de secundaire scholen hadden nauwelijks leerlingen op te vangen, maar ook in het basisonderwijs viel het doorgaans mee. Of ze nu op school zijn of thuis, de leerkrachten trachten hun leerlingen wel bij de les te houden.

In het Sint-Ursula-Instituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver kwam vandaag welgeteld één leerling naar school. De overige 1.749 leerlingen vonden elders opvang. “In deze tijden waar de overheid vraagt om thuis te blijven, is dit natuurlijk een goede zaak”, zegt woordvoerder van de school Ann Vanhaeren. Eenzelfde verhaal in Lier. Bij de drie middelbare scholen kwam slechts één leerling opdagen.

In het basisonderwijs zitten een pak meer leerlingen in de opvang, al valt dat doorgaans mee. Gemiddeld tien procent komt opdagen. In de vestigingen van De Basis in Duffel waren het er wel beduidend meer: meer dan vijftig kleuters en 26 lagere schoolkinderen. “Er werkt daar veel zorgpersoneel”, verklaart Ingeborg De Cooman, directeur Communicatie van KITOS.

In sommige gevallen werden trouwens ook kinderen met bijvoorbeeld snotneuzen gebracht. Daar hebben we de ouders wel meteen gevraagd om hun kind op te halen. Je weet maar nooit Ingeborg De Cooman, directeur Communicatie van KITOS.

Snotneuzen

In de andere vestigingen van de scholengroep lopen de cijfers uiteen. “We hebben ouders op het hart gedrukt indien mogelijk zelf een oplossing te vinden. In sommige gevallen werden trouwens ook kinderen met bijvoorbeeld snotneuzen gebracht. Daar hebben we de ouders wel meteen gevraagd om hun kind op te halen. Je weet maar nooit.”

Ze wijst erop dat het belangrijk is dat het leerproces niet stopt. “Dat vraagt om creatieve oplossingen. Elke school heeft zo zijn eigen manier. Sommige werken online, andere hebben vrijdag koortsachtig oefenbundels gemaakt”, aldus De Cooman.

Twee uur per dag

Een gelijkluidend verhaal bij Scholengroep 5. “Er wordt getracht de kinderen twee uur per dag taken te laten uitvoeren, zonder nieuwe leerstof aan te bieden”, zegt coördinerend directeur basisonderwijs Bart Pepermans. “Sommige scholen maken gebruik van onlineleerplatformen als Bingel of Xnapda, die hun materiaal momenteel overigens gratis ter beschikking stellen. Er zijn zelfs leerkrachten LO die een turnprogramma doorsturen zodat kinderen in de tuin kunnen oefenen.”

Hij vreest wel dat het niet echt prettig is voor de kinderen op school. “Ze worden in kleine groepjes opgedeeld en moeten uit elkaar zitten. Ook buiten mogen ze niet bij elkaar komen.”

Oproep aan providers

Het internet is dus een handig hulpmiddel, tenminste voor iedereen die mee is. “Ik doe een oproep naar providers Telenet en Proximus om hun homespots en hotspots in de komende weken gratis toegankelijk te maken. Zo kunnen ook leerlingen uit kansarme gezinnen, die geen internetaansluiting kunnen betalen, meestappen in dit verhaal”, zegt directeur Carine Peeters van het VTI in Lier.

Personeel

De scholen doen ook inspanningen om ook leerkrachten zoveel mogelijk thuis te houden. Doorgaans lukt dat goed. Pepermans: “De solidariteit is groot. Oudere of kwetsbare leerkrachten mogen met voorrang thuisblijven, gevolgd door zij met kinderen. Maar tot een beurtrol komen, is nergens een probleem.”