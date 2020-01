Wat doet die aap met die vrouw op Sint-Rombouts? Wannes Vansina

24 januari 2020

17u39 1 Mechelen Bij de net afgelopen restauratie van de Sint-Romboutskathedraal werden de afgelopen jaren soms bijzondere vondsten gedaan, zoals deze eigenaardige waterspuwer. “Soms laten beeldhouwers zich wel eens gaan.”

De restaurateurs schrokken zich een hoedje toen ze een van de waterspuwers hoog op de kathedraal te zien kregen. Gargouilles kunnen allerlei dierenvormen aannemen, maar hier vereeuwigde de beeldhouwer een grote aap in een innige pose met een naakte dame.

“Vanop de begane grond is hij niet te zien, maar van op de stellingen zien wij dingen van dichtbij”, lacht architecte Amke Maes van de provincie Antwerpen. Volgens haar dateert de waterspuwer uit de tijd van de bouw van de kathedraal. “De recentere zijn gestileerder.”

Een verklaring heeft ze niet echt. “Kon de kerk toen meer met zichzelf lachen of heeft een beeldhouwer zich laten gaan? Je ziet het in elk geval vaker. In de kathedraal van Antwerpen zit ook ergens een duiveltje verborgen in een sluitsteen.”