Warme William luistert naar problemen jongeren Wannes Vansina

02 oktober 2019

15u32 1 Mechelen Mechelen Kinderstad-mascotte Rommy heeft woensdag zijn nieuwe vriend Warme William voorgesteld. Hij moet een luisterend oor zijn voor jongeren met psychische problemen. Het OverKop-huis bewijst dat daar nood aan is.

Mechelen werd afgelopen zomer samen met 41 andere steden en gemeenten erkend als Warme Stad. Warme William is maar een aspect van een campagne die psychische problemen bespreekbaar moet maken. Belangrijk, want 1 op 5 jongeren geeft aan zich niet goed in zijn vel te voelen.

“Warme William is er voor iedereen die het moeilijk heeft, voor wie eenzaam is of raad nodig heeft. Hij luistert. Iets wat vandaag in onze samenleving te weinig gebeurt. Iedereen kan zich dan ook opgeven om Warme William te worden en zo aangeven dat je er bent voor een ander”, zegt schepen van Welzijn Gabriella De Francesco.

Identiteit

Een zitbank met Warme William reist de komende dagen langs verschillende plaatsen in Mechelen waar J@M en andere jeugdwerkingen activiteiten organiseren. Eindigen doet hij op 10 oktober aan het ROJM OverKop-huis. Dat bestaat twee jaar.

“We bereiken jaarlijks 450 à 500 jongeren”, zeggen projectcoördinatoren Malika Zariouh en Ludmilla Moons. “De begeleiding gaat van een vrijwillige babbel tot professionele begeleiding. Jongeren worstelen vooral rond identiteit. Vaak zijn ze op zoek naar zichzelf.”

Geestelijke gezondheid

De tien dagen vallen niet toevallig samen met de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Verschillende organisaties organiseren activiteiten rond het thema ‘Samen veerkrachtig’. Overal in de stad vind je ook fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen en motiverende spreuken. Meer info op www.samenveerkrachtig.be.

Vanaf januari 2020 zal Warme William opnieuw rondreizen op de speelpleinen.