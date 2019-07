Wagens doorzocht TVDZM

08 juli 2019

08u30

Zowel in Nekkerspoel-Borcht als in de Spuibeekstraat hebben dieven ingebroken in een personenwagen. Beide voertuigen stonden geparkeerd langs de openbare weg. Telkens werd er een raam geforceerd. Eens binnen in het voertuig werd de auto doorzocht en maakten de daders onder meer een zonnebril en wisselgeld buit. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.