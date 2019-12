Wagen van twintiger, die op weg was naar school om kind op te pikken, in beslag genomen: “Man werd voor de derde keer dit jaar betrapt op rijden onder invloed van drugs” Tim Van der Zeypen

19 december 2019

08u35 2 Mechelen De politie heeft de wagen van een 24-jarige Mechelaar in beslag genomen. De twintiger werd gisteren betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Hij was op dat moment op weg naar school om zijn kind op te pikken. Het was overigens niet de eerste keer dat hij werd betrapt.

De twintiger werd eerder toevallig opgemerkt door de politie-inspecteurs. “Hij droeg namelijk zijn veiligheidsgordel niet”, luidt het bij de politie van Mechelen-Willebroek. De chauffeur werd aan de kant gezet. Tijdens een verdere controle bleken er nog verschillende andere inbreuken te zijn.

Zo had de chauffeur niet enkel zijn identiteitskaart niet bij maar was hij bovendien ook niet in het bezit van een geldig rijbewijs. “Dat lag nog op het politieparket omdat zijn rijbewijs was ingetrokken door de rechter en hij zijn herstelexamen nog niet opnieuw had afgelegd”, klink het nog. “Verder was de wagen niet verzekerd noch ingeschreven en bleek de technische keuring al ruim een jaar te zijn vervallen.”

Derde keer

De politie besloot om het parket in te lichten. Onder meer omdat de 24-jarige niet aan zijn proefstuk toe was. Zo werd hij dit jaar al twee keer eerder betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Ook toen werd telkens zijn rijbewijs in beslag genomen.

“In januari was hij zelfs nog betrokken bij een verkeersongeval. Zijn kind zat toen in de wagen”, voegt de politie toe. “Ook nu verklaarde de chauffeur op weg te zijn naar school om zijn kind op te halen.” De wagen in beslag genomen door het parket en werd getakeld.

Bijkomend rijverbod

De twintiger zal het binnenkort mogen gaan uitleggen op de politierechtbank. Daar riskeert hij een bijkomend rijverbod en hoge geldboetes.