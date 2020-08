Wagen van bestuurder met rijverbod in beslag genomen Tim Van Der Zeypen

04 augustus 2020

11u00 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft de wagen van een bestuurder die zonder rijbewijs reed uit het verkeer gehaald.

“Zijn rijbewijs lag op de politierechtbank omdat hij een rijverbod had gekregen en nog steeds geen herstelexamens had uitgevoerd”, verduidelijkt de politiezone. “Bovendien was het voertuig ook niet geldig verzekerd.”

De man zal het binnenkort opnieuw mogen gaan uitleggen op de politierechtbank. Tijdens de politiecontrole werden voorts drie jonge bestuurders betrapt omdat ze reden zonder begeleider en zonder een verlicht ‘L’-teken op de achterruit. Het drietal kreeg een boete.