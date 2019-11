Wagen belandt naast afrit E19: brandweer moet slachtoffer bevrijden Wannes Vansina

14 november 2019

Een bestuurder heeft donderdag omstreeks 14.50 uur de controle over het stuur verloren op de afrit Mechelen-Zuid van de E19, tussen de twee bruggen. De wagen belandde naast de weg en in de berm en de struiken. De brandweer moest het 22-jarige slachtoffer uit Machelen uit het gehavende voertuig bevrijden. Het werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde volgens de Mechelse politie niet in levensgevaar. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De afrit werd niet afgesloten voor het verkeer.