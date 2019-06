Vzw matcht eenzame dieren met 55-plussers. “Win-win voor mens en dier” Wannes Vansina

09u42 0 Mechelen De stad Mechelen gaat een samenwerking aan met de Antwerpse vzw Animal Assisted Projects om huisdiereigenaren en 55-plussers met elkaar in contact te brengen. Het project moet een plus zijn voor én dier én senior.

Het project Aallez wordt in het najaar uitgerold. Het gaat op zoek naar baasjes die hun dier niet de aandacht kunnen geven die ze verdienen, bijvoorbeeld omdat ze voltijds werken en ’s avonds niet meer de tijd of energie vinden om hun dier uit te laten. Voor die dieren gaat AAP dan op zoek naar ‘plusbaasjes’, vaak 55-plussers die overdag graag voor dieren zorgen.

“Steeds vaker horen we dat mensen op iets latere leeftijd zelf afzien van het houden van een huisdier hoewel het onomwonden vaststaat dat omgaan met dieren goed is voor de gezondheid. Ze hebben immers schrik van het extra werk. Dankzij dit project genieten plusbaasjes enkel van de voordelen van het dier en worden ze niet geconfronteerd met het extra werk dat een huisdier met zich meebrengt”, zegt schepen van Senioren Alexander Vandersmissen.

Ook voor het dier is het project een meerwaarde. “Voor honden, katten of andere dieren die alleen thuis zijn tijdens de werkdag is het heerlijk als zij in de loop van de dag een bezoekje krijgen of een wandeling kunnen maken”, zegt schepen van Dierenwelzijn Koen Anciaux. Het project kost de stad eenmalig 3.000 euro. Het loopt al langer in Nederland en Antwerpen. Inschrijven kan vanaf het najaar.