VSV start met opleiding voor elektrische steps: “Opvallend veel ongevallen met hoofdletsels, die willen we vermijden” Els Dalemans

07 juli 2020

15u10 2 Mechelen ‘One Step Away’, zo heet zeer toepasselijk de nieuwe opleiding van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). “We organiseren een laagdrempelige les voor gebruikers van elektrische steps. Het gebruik ervan is immers niet altijd zonder risico, er gebeuren heel wat ongevallen”, zegt VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer.

“Elektrische steps worden steeds populairder, zeker bij werknemers die het laatste stukje tussen het trein- of metrostation en hun werkplek of thuis snel willen overbruggen. Maar het gebruik van deze steps is niet altijd zonder risico, ook de verkeersregels zijn niet voor iedereen duidelijk.”

Hoofdletsels

“Het gevolg zien we in de cijfers. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een derde van de e-stepgebruikers die bij een ongeval betrokken zijn, een hoofdletsel oplopen. Het aandeel hoofdletsels bij e-stepgebruikers is meer dan het dubbele dan bij fietsers. Navraag bij de spoeddiensten van vijf Belgische ziekenhuizen bevestigt dit. Vaak gaat het om personen die voor de eerste keer op een elektrische step rijden, of de step maar af en toe gebruiken.”

Noodstop

“Een eerste probleem is de snelheid. Een e-step haalt 25 kilometer per uur, maar wie aan die snelheid een noodstop moet maken, kan zwaar ten val komen. De wielen van een step zijn ook veel kleiner dan bijvoorbeeld een fiets, wat hindernissen nemen moeilijker maakt. De minste oneffenheid kan je in de problemen brengen. Tot slot sta je op een step rechtop en statisch, je beweegt niet zoals op een fiets.”

Parcours

“Omdat we vrezen dat het aantal ongevallen zal blijven stijgen als de e-step nog populairder wordt, organiseren wij ‘One Step Away’. De opleiding duurt twee uur, en start met een groepsgesprek rond risicoperceptie. Daarna volgt een praktijkgedeelte waarbij op een parcours wordt geoefend. Op het sturen, het ontwijken van obstakels, een veilige remtechniek… We bieden ’One Step Away’ in de eerste plaats aan bedrijven en openbare diensten aan, maar ook verenigingen en andere groepen die interesse hebben zijn meer dan welkom.”

Een opleiding reserveren kan via de website safe2work.be/one-step-away.”