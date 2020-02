Vrouwen worden slachtoffer van gauwdief TVDZM

17 februari 2020

In het centrum van Mechelen zijn afgelopen weekend twee vrouwen bestolen door gauwdieven. Die gingen er onder meer vandoor met het gsm-toestel van een 28-jarige en de portefeuille van een 45-jarige vrouw. Zij bezochten elk respectievelijk een café in de Nauwstraat en een eetgelegenheid op de IJzerenleen. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart. De gauwdieven zijn voorlopig spoorloos.