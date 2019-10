Vrouwen bestolen in stadscentrum TVDZM

07 oktober 2019

07u40 0

Twee vrouw zijn afgelopen weekend het slachtoffer geworden van een gauwdief. Beide diefstallen gebeurden in het centrum van Mechelen. Zo werd er op de Grote Markt een portefeuille uit de handtas van een 78-jarige vrouw gestolen en ging een dief er in de Bruul dan weer vandoor met een portefeuille van een 93-jarige vrouw. De beide vrouwen waren op het moment van de feiten aan het winkelen. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.