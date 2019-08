Vrouwen bestolen in stadscentrum TVDZM

22 augustus 2019

In het Mechelse stadscentrum zijn twee vrouwen het slachtoffer geworden van een gauwdief. De dief ging er eerst vandoor met de portefeuille van een 57-jarige vrouw. Die diefstal gebeurde op de Botermarkt. Vervolgens werd er ook nog een portefeuille gestolen van een vijftigjarige vrouw. Zij was aan het wandelen op de Bruul. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.