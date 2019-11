Vrouw wil contactverbod nadat ex-vriend haar achtervolgde naar vluchthuis TVDZM

01 november 2019

13u50 0 Mechelen Een jonge vrouw uit Buggenhout heeft aan de rechter in Mechelen een contactverbod komen vragen. Haar ex-man uit Mechelen stuurde haar niet enkel honderdend berichten maar achtervolgde haar ook enkele keren. Een keer sloeg hij zelfs de inboedel van een vluchthuis stuk.

De twee leerden elkaar kennen in oktober 2017, enkele maanden later al eindigde hun relatie. Volgens de verklaringen van het slachtoffer als gevolg van alcohol- en psychiatrische problemen bij beklaagde. Kort na de breuk bleef de Mechelaar haar berichten sturen. Dat gebeurde telefonisch maar ook via Facebook.

“Alleen bleef het daar niet bij. Meneer ging haar ook achtervolgen en dat zorgde er zelfs een keer voor dat hij haar opzocht in een vluchthuis”, zei de openbaar aanklager. “Een andere keer achtervolgde hij haar naar een chalet waar ze tijdelijk verbleef en sloeg hij de inboedel stuk.”

600 berichten

De jonge vrouw stapte dus naar de politie en ging klacht indienen. Ondanks verschillende berichten waarin ze vroeg om haar met rust te laten, bleef hij haar sms’en sturen. Op een gegeven moment stond de teller op meer dan zeshonderd berichten. Ook naar de klacht bij de politie bleef beklaagde verder doen.

Dat zorgde er zelf voor dat hij na een voorleiding bij de onderzoeksrechter, het opnieuw mocht gaan uitleggen op de rechtbank in Mechelen. Het parket eiste een celstraf van een jaar en een geldboete die kan oplopen tot 800 euro met een eventueel uitstel.

Ziek

Door ziekte kon de Mechelaar de behandeling van zijn dossier niet bijwonen. Zij advocate vertelde de rechter dat de feiten niet worden betwist. “Maar het is niet zo zwart-wit zoals het parket hier vandaag schetst”, repliceerde advocate Sylke Vankeerberghen. Zij vroeg aan de rechter enige mildheid en verzette zich niet tegen een straf met uitstel.

Vonnis in de zaak binnen de maand