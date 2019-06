Vrouw vervalst facturen van klanten en laat gelden op haar rekening storten TVDZM

Een jonge vrouw uit Mechelen riskeert een celstraf van acht maanden en een geldboete van 800 euro. Zij stond terecht voor oplichting. De feiten dateren van 2018. Haar werkgever merkte toen op dat er gefraudeerd was met enkele facturen. “Mevrouw werkte op de boekhouding van een bedrijf en moest klanten contacteren die teveel hadden betaald. Op de documenten naar haar werkgever schreef ze haar rekeningnummer op in plaats van die van de klanten”, klonk het bij het parket. Kort nadat de feiten aan het licht kwamen, verdween de vrouw met de noorderzon. Uiteindelijk werd de vrouw toch gelokaliseerd en werd ze uitgenodigd voor verhoor bij de politie. Daar verklaarde ze dat de feiten pleegde uit financiële noodzaak. “Ik had geen geld maar wou mijn man verlaten. De verleiding om zo gemakkelijk aan geld te geraken, was te groot”, klonk het. De verdediging vroeg een milde straf. Of rechter Goedele Van den Brande daar zal op ingaan, weten we op 2 september.