Vrouw verliest rijbewijs voor vijftien dagen: “Te veel gedronken? Het was de cognacsaus” Tim Van Der Zeypen

09 maart 2020

13u15 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend het rijbewijs in beslag genomen van een vrouw. Ze had 1,8 promille in haar bloed of zo’n zeven glazen alcohol gedronken. Al stak ze de schuld eerst nog op de ‘te sterke’ cognacsaus.

In totaal betrapte politie 32 chauffeurs onder invloed van alcohol of drugs. Een daarvan was de vrouwelijke chauffeur. Aan de politie verklaarde ze te zijn geschrokken van het resultaat. “Ze had naar eigen zeggen enkel een glas cava gedronken en verder enkel wat cognacsaus gegeten bij haar biefstuk met friet”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Haar rijbewijs werd in beslag genomen voor vijftien dagen. Hetzelfde gebeurde nog bij zes andere chauffeurs. Net zoals de vrouw was ook een van hen onder invloed van alcohol en ging een andere chauffeur de politie testen toen hij op de vlucht sloeg bij een controlepost. Verder waren er ook nog vier anderen onder invloed van drugs. “Bij een chauffeur werd er ook nog een fles lachgas gevonden van twee kilogram”, gaat Van de Sande verder.

Voorlopig rijbewijs

Een andere chauffeur vertelde de politie dan weer doodleuk dat zijn rijbewijs recent nog was ingetrokken. Zo nam de politie het rijbewijs op 19 januari 2020 in beslag voor gelijkaardige feiten. Net zoals toen reed hij onder invloed van cannabis en cocaïne. Tot slot moesten twaalf chauffeurs hun rijbewijs inleveren voor zes uur, dertien anderen deden dat dan weer voor drie uur.

De politie zou normaal ook het rijbewijs in beslag hebben genomen van een 21-jarige chauffeur. “Hij beschikte over een voorlopig rijbewijs dat hij overigens niet op zak had”, besluit Van de Sande. “Na een eerdere veroordeling had hij dit moeten inleveren. Hij moest zijn herstelexamens nog uitvoeren.” Zijn wagen werd uit het verkeer gehaald en er werd ook nog een proces-verbaal opgesteld voor het bezit van 1,8 gram cannabis.