Vrouw tekent verzet aan tegen verstekvonnis Tim Van Der Zeypen

22 juli 2020

Een vrouw uit Mechelen is vandaag een autonome probatiestraf komen vragen aan de rechtbank. In mei werd de vrouw nog veroordeeld bij verstek voor een huisdiefstal bij kledingzaak E5-mode in Mechelen. De vrouw nam toen enkele kledingstukken mee naar huis. Opvallend is dat de vrouw op dat moment als interimmer werkte. Het was ook niet de eerste keer dat ze voor gelijkaardige feiten werd veroordeeld. Zo kreeg ze al twee keer een celstraf van tien maanden en een keer een celstraf van zes maanden voor huisdiefstal. Volgens het parket waren de feiten voldoende bewezen. Zij vroegen de bevestiging van het verstekvonnis. Op 29 juli kent de vrouw haar straf.