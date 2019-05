Vrouw riskeert internering voor honderden mails naar vakbond, koning, ministers en staatssecretarissen Tim Van der Zeypen

30 mei 2019

11u30 0 Mechelen Een vrouw uit Mechelen stond woensdag terecht voor belaging en stalking. Niet enkel stuurde ze honderden mails naar vakbond ACV maar ook de koning, ministers, staatssecretarissen en zelfs parketmagistraten kregen ongewenst berichten van haar. De aanleiding: ze voelde zich gediscrimineerd nadat de vakbond haar niet kon helpen met de nodige erkenning. Het parket vroeg de internering.

De bal ging aan het rollen in de zomer van 2016. De vakbond ging toen een klacht indienen bij het gerecht nadat het al verschillende jaren aan een stuk mails had ontvangen van de Mechelse vrouw. Mails waarin de vakbond werd zwart gemaakt maar ook mails waarin een tweetal medewerkers van de ACV werden geviseerd. Een paar jaar voor de honderden mails, stapte de vrouw naar de vakbond met de vraag om zich te laten erkennen als deskundige om onder meer mensen met suïcidale neigingen te helpen door middel van danstherapie. Toen de vakbond haar niet kon helpen, volgde wat het procureur des konings Lieselotte Claessens een geval van mailboming. “Ik verwijs naar de dozen vol papier die op de griffie liggen”, aldus de Mechelse procureur des konings op zitting. “In die mails neemt ze vaak een dreigende toon aan en plaatst ze de vakbond en medewerkers in een slecht daglicht.”

Duivelvleugels

Uiteindelijk bleef het niet bij de mails. De vrouw ging ook enkele keren langs bij het ACV in Mechelen en schold er de medewerkers uit. “Ze schold de medewerkers uit voor lelijk, stak haar middenvinger op en riep zelfs naar een van de medewerkers dat ze duivelvleugels had”, klonk het nog in de vordering van Claessens. De vakbond stuurde tussen december en juni 2018 drie mails waarin gevraagd werd om te stoppen. Alleen ging de vrouw daar niet op in. “De vrouw moet begrijpen dat ze met haar mailboming de medewerkers psychologisch lastig viel en de werking en reputatie van de vakbond ernstig verstoorde”, besloot Claessens. “Als de vakbond haar niet kan helpen, moet mevrouw dat ook kunnen aanvaarden.”

Internering

De vrouw werd onderzocht door gerechtspsychiaters. Die waren van oordeel dat de vrouw de gevolgen van haar daden niet beseft en er een verhoogd risico is voor recidive. Het parket vroeg daarom aan de rechtbank om de vrouw te laten interneren. De verdediging vroeg dan weer om daar niet op in te gaan en gedroeg zich naar de wijsheid van de rechter. “Ze moet inderdaad begrijpen dat ze te veel mails heeft gestuurd maar zij zal wel blijven vechten voor haar rechten”, klonk het bij haar advocate Liesbeth De Vleesschouwer.

Schadevergoeding

De vakbond tot slot stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van 2.500 euro. De twee medewerkers vroegen dan weer elk vijfhonderd euro van de vrouw. “Een tijd geleden is er opnieuw gevraagd om te stoppen met het sturen van mails maar dat had het averechts effect. Mevrouw bleef maar verder doen”, klonk het bij de advocaat van de vakbond. “Mijn cliënt heeft hier een enorm imagoschade opgelopen.”

Vonnis in de zaak op 26 juni.