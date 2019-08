Vrouw naar ziekenhuis na blikseminslag op elektriciteitsaansluiting van woning TVDZM

29 augustus 2019

13u25 0 Mechelen Tijdens het hevige onweer van afgelopen nacht, is de bliksem ingeslagen op een woning langs de Battelsesteenweg. De schade bleef beperkt maar een vrouw werd wel afgevoerd naar het ziekenhuis. “Voor een check-up”, klinkt het bij de hulpdiensten.

De inslag gebeurde omstreeks 1.00 woensdagnacht. De bliksem raakte niet de woning maar wel de aansluiting van de elektriciteit aan de woning. Brandweer, politie en de medische diensten kwamen ter plaatse. “De brandweer heeft een controle gedaan van de woning. Er werd geen brand vastgesteld. Wel richtte de blikseminslag enige schade aan de woning aan”, klinkt het bij nog bij de hulpdiensten. De ambulance bracht een vrouw even over naar het ziekenhuis. Zij klaagde van hoofdpijn en was aardig onder de indruk.. Ook nutsmaatschappij Fluvius werd erbij gehaald. Zij herstelden de schade aan de elektriciteitsaansluiting.