Vrouw krijgt klappen van twee zussen: deskundige aangesteld in vechtpartij TVDZM

04 februari 2020

11u50 0 Mechelen De rechtbank gaat een deskundige aanstellen om de verwondingen te onderzoeken bij een vrouw uit Mechelen. Op 7 december 2018 werd ze het slachtoffer van een geval van zinloos geweld op de parking van de Krinloopwinkel in Mechelen. Ze kreeg toen klappen van twee zussen.

Een van hen trok zelfs een pluk haren uit. De aanleiding voor de vechtpartij was een discussie die volgde na een aanrijding op de parking. “Naast het bij de haren grijpen, kreeg het slachtoffer ook nog klappen in de rug nadat ze op de grond was getrokken”, klonk het bij het parket.

Dat vorderde tegen de twee zussen een celstraf van zes maanden met probatie-uitstel. “Beiden zijn geen onbekenden voor het gerecht”, besloot het parket. “Een van hen werd al veroordeeld voor gelijkaardige feiten, haar zus is bekend bij het parket.”

Beide zussen zouden de feiten ontkennen maar tot pleiten kwam het dinsdag niet. Volgens de raadsman van het slachtoffer liep zij blijvende schade op en ondervindt ze naast pijnen in de borststreek tot op vandaag ook nog heel wat psychologische problemen.

De zaak zal vermoedelijk pas worden gepleit na de vaststellingen van de deskundige.