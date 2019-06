Vrouw geïnterneerd nadat ze ACV maar ook de koning en ministers stalkte TVDZM

26 juni 2019

13u30 0 Mechelen De Mechelse rechter heeft de internering van een vrouw bevolen. De vrouw stond vorige maand terecht voor het lastig vallen van de vakbond maar ook de koning, enkele minsisters, staatsecretarissen en magistraten. “Dit lijkt de beste oplossing te zijn om u tegen uzelf en anderen te beschermen”, klonk het vanochtend op zitting.

De vrouw verscheen vorige maand voor de rechtbank waar ze zich mocht verantwoorden voor belaging. In de zomer van 2016 stapte de vakbond ACV naar de rechtbank en diende het klacht in tegen de vrouw. In een periode daarvoor werden er honderden mails gestuurd naar de vakbond. Daarin werd de ACV zwart gemaakt. Diezelfde mails werden ook verstuurd naar de koning, enkele ministers, staatsecretarissen alsook enkele magistraten. “Het bewijs daarvan is terug te vinden op de griffie. Daar staan verschillende dozen met de afgedrukte mails”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens.

“Gediscrimineerd”

Zelf verklaarde ze aan de rechtbank dat ze zich gediscrimineerd voelde. “Ik wou door middel van dans mensen helpen met suïcidale neigingen”, klonk het. “Alleen werd mijn diploma niet herkend.” De vrouw vond bovendien ook dat de vakbond haar niet wou helpen en probeerde dat naar eigen zeggen via de vele mails duidelijk te maken. Het parket vond dat de vrouw moest inzien dat ze te ver was gegaan. “Als de vakbond haar niet kan helpen, moet mevrouw dat maar kunnen aanvaarden”, besloot Claessens.

Bespuwd

Rechter Suzy Vanhoonacker volgde die redenering en volgde de door het gevorderde parket internering. Ook zij vond dat een internering en begeleiding voor haar mentale moeilijkheden de enige gepaste straf was. Naast de vakbond stelde ook nog twee medewerkers van ACV zich burgerlijke partij. Zij werden rechtstreeks geviseerd door het slachtoffer. Zo werden ze uitgescholden voor lelijk, bespuwd en werd er beweerd dat een van hen ‘duivelsvleugels’ had. De rechtbank kende hen een schadevergoeding van een euro toe. “Omwille van de financiële en mentale situatie”, besloot de rechter.