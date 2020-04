Vrouw die haar man aanviel met mes is vrij onder voorwaarden: “Ze herinnert zich bijna niets” Tim Van Der Zeypen

20 april 2020

18u30 0 Mechelen De jonge vrouw die zondag met een mes uithaalde naar haar man en hem ernstig verwondde, is vrijgelaten onder voorwaarden. Onderzoeksrechter Philippe Van Linthout stelde haar wel in verdenking voor poging doodslag. De man zelf kon nog niet worden verhoord.

Zondagnamiddag kort na 16 uur moesten de Mechelse hulpdiensten uitrukken naar de Slachthuislaan in Mechelen-Noord. Een man vertoonde er ernstige verwondingen en bloedde hevig. Hij moest met de ambulance worden overgebracht naar het ziekenhuis van Mechelen voor verzorging.

De man werd er met spoed geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Zijn toestand is stabiel. Zijn vrouw werd na de feiten ter plaatse aangetroffen in de echtelijke woning. Ze werd geboeid en meegenomen naar het politiekantoor in Mechelen. Daar werd ze een eerste keer verhoord.

Maandagnamiddag werd de vrouw dan overgebracht naar het gerechtshof in Mechelen. Daar werd ze een tweede keer verhoord. Deze keer door de onderzoeksrechter. Bij de vrouw sijpelde ondertussen - naar verluidt -ook het besef binnen van haar daden.

“Niet willen doden”

Het was naar eigen zeggen niet haar intentie om haar man te verwonden of hem te doden. Momenteel zou ook nog niet helemaal duidelijk zijn wat er zich vooraf het incident heeft afgespeeld in de woning van het koppel. Een motief of reden voor de feiten is dus nog helemaal niet bekend.

De vrouw zou wel dronken zijn geweest op het moment van feiten en zou zich niets tot maar weinig kunnen herinneren. De man op zijn beurt kon tot slot nog niet worden verhoord. Hij wordt op dit moment nog steeds verzorgd op de dienst Intensieve Zorgen van het ziekenhuis.

Haar raadsman Cédric Monheim wil voorlopig niet veel kwijt over het lopende onderzoek. Dat wordt inmiddels wel volop verder gezet de politie van Mechelen-Willebroek. In afwachting daarvan werd de vrouw voorlopig vrijgelaten onder enkele strikte voorwaarden.

Zo mag ze geen contact hebben met haar man en kreeg ze een alcoholverbod opgelegd. Volgens onze informatie is de vrouw een onbekende voor het gerecht en heeft ze een blanco strafblad. Het koppel zou ook geen kinderen hebben.