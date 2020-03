Vrouw betrapt nachtelijke inbreker (15) op heterdaad Wannes Vansina

06 maart 2020

08u10 0 Mechelen Een vrouw uit Mechelen heeft donderdagochtend omstreeks 0.45 uur een inbreker op heterdaad betrapt in haar woning. De politie kon de 15-jarige jongeman, gekend voor eerdere feiten, inrekenen.

De inbraak gebeurde via de achterzijde van een woning in het Klein Begijnhof. Op het moment dat de indringer de trappenhal betrad, ging daar het licht aan en werd de bewoonster gewekt. Daarop trof ze de jongeman aan, die onmiddellijk de benen nam. Tijdens zijn vlucht gooide de dief gestolen kledij weg.

De politie kon even later een jongeman die voldeed aan de persoonsbeschrijving staande houden in de Sint-Katelijnestraat. Hij was duidelijk zenuwachtig en gaf een onsamenhangend verhaal. Hij viel helemaal door de mand toen hij in het bezit bleek van een sleutelbos en de portefeuille van het slachtoffer.

De 15-jarige werd voor verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat en ter beschikking gesteld van het parket. Dat legde jeugdbeschermingsmaatregelen op. Hij was al gekend voor eerdere feiten.