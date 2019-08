Vrouw (82) bestolen TVDZM

14 augustus 2019

Op de Zemstbaan is een 82-jarige vrouw het slachtoffer geworden van een gauwdiefstal. Die gebeurde terwijl de vrouw aan het winkelen was. Bij de diefstal werd naast een portefeuille ook nog een sleutelbos gestolen. De lokale politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart naar de dief.