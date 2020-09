Vrouw (74) gewond bij botsing Tim Van Der Zeypen

12 september 2020

11u00 0

Bij een verkeersongeval op de Brusselsesteenweg in Mechelen is een 74-jarige vrouw gewond geraakt. De vrouw moest naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Bij het ongeval waren er in totaal twee personenwagens betrokken.