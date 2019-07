Vrouw (68) bestolen TVDZM

18 juli 2019

10u00 0

Een gauwdief is er in het centrum van Mechelen vandoor gegaan met de portefeuille van een 68-jarige vrouw. Zij was op het moment van de diefstal aan het winkelen. De buit bestaat voornamelijk uit een geldsom, een bankkaart en enkele identiteitsdocumenten.