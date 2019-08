Vrouw (67) aangerand tijdens het uitlaten van haar hondje: twintiger krijgt drie jaar cel TVDZM

05 augustus 2019

14u20 3 Mechelen De rechters in Mechelen hebben een twintiger veroordeeld tot een effectieve celstraf van drie jaar. De jongeman moest zich eerder al komen verantwoorden voor het aanranden van een 67-jarige vrouw. Zij was net met haar hondje gaan wandelen, hij kwam terug van een nachtje uit.

De 67-jarige vrouw werd begin dit jaar aangevallen aan de voordeur van haar appartement in het centrum van Mechelen. De dader had haar langs achteren benaderd, begon haar te betasten en probeerde tot slot ook nog haar broek uit te trekken. De vrouw kon zich verzetten, wrikte zich los en kon alsnog ontkomen. De dader sloeg op de vlucht en intussen werd de politie op de hoogte gebracht.

Persoonsbeschrijving

Die kwam ter plaatse en kon niet veel later een verdachte arresteren. Dit op basis van de persoonsbeschrijving van de dader. De jongeman werd opgesloten in de gevangenis. Hij ontkende steeds zijn betrokkenheid. Zowel bij zijn verhoor bij de politie als bij de onderzoeksrechter. Alleen gooide een DNA-onderzoek roet in het eten. “Zijn DNA werd namelijk aangetroffen op de kledij van het slachtoffer”, klonkt het op zitting.

“Dronken”

Ondanks de aangetroffen DNA-sporen gaf de twintiger de feiten niet toe. Hij verklaarde namelijk dat hij zich niets meer van kon herinneren. “De nacht voordien zijn we op stap gegaan met vrienden”, luidde het. Bij de behandeling van zijn dossier, gedroeg hij zich naar de wijsheid van de rechtbank. Die veroordeelde hem maandagochtend tot een celstraf van drie jaar effectief. Of er in beroep zal worden gegaan, is nog niet bekend. “Dat gaan we nog bekijken samen met onze cliënt”, besloot Dieter Van Hemelryck , de raadsman van de twintiger.