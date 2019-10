Vrouw (62) bestolen van geld en bankkaart TVDZM

09 oktober 2019

07u45 0

Een 62-jarige vrouw uit Mechelen is het slachtoffer geworden van een gauwdiefstal terwijl ze aan het winkelen was in de Nekkerspoelstraat. De dief ging ervandoor met geld, een bankkaart en identiteitsdocumenten.