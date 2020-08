Vrouw (57) bestolen tijdens het winkelen Tim Van Der Zeypen

24 augustus 2020

10u00 0

Een gauwdief is er afgelopen weekend vandoor gegaan met de portefeuille van een 57-jarige vrouw. De diefstal gebeurde in de Mechelse winkelstraat De Bruul. Het slachtoffer was aan het winkelen. Naast enkele identiteitsdocumenten maakte de dief ook nog een geldsom en een bankkaart buit.