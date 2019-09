Vrouw (53) steekt oudere man in het been: “Ik wilde hem enkel wat afschrikken” Tim Van der Zeypen

04 september 2019

14u45 0 Mechelen Een 53-jarige vrouw uit Mechelen riskeert een celstraf van tien maanden effectief nadat ze vorig jaar een tien jaar oudere man in het been had gestoken. De feiten vonden vorig jaar plaats in de woning van het slachtoffer (63). Hij had haar thuis opgevangen toen bleek dat ze geen verblijfplaats had. De aanleiding voor de steekpartij was een hoogoplopende discussie tussen beiden.

De vrouw en haar slachtoffer kennen elkaar al enkele jaren. De 53-jarige werkte namelijk in het café van de man. Omdat zij geen verblijfplaats had op het moment van de feiten, ving de 63-jarige haar op in zijn appartement in het centrum van Mechelen. Op de bewuste avond in 2018 kregen de twee ruzie.

“Na een ruzie tussen beide, vroeg het latere slachtoffer zijn sleutels terug aan de vrouw. Het kwam tot een fellere discussie, waarbij de vrouw naar de keuken liep en er een mes ging halen”, vertelde procureur des konings Lieselotte Claessens. “Eerst haalde ze vijf keer uit ter hoogte van de borststreek, maar omdat het mes te bot was, lukte het haar niet om de man er te verwonden. Hierop stak ze uiteindelijk met het mes in het been van haar slachtoffer.”

“Uitdagen”

De man begon te bloeden en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Hij was twee dagen werkonbekwaam. “En dan mogen beiden van geluk spreken. Dit had heel wat erger kunnen aflopen”, ging procureur Claessens verder. De vrouw kon al snel geïdentificeerd en opgepakt worden. Ze gaf de feiten meteen toe.

“Maar ik heb hem nooit willen steken, ik heb hem enkel wat willen bang maken, omdat hij me maar bleef uitdagen tijdens de ruzie”, verklaarde ze aan de speurders. Nadat ze werd opgesloten in de gevangenis, werd ze eind 2018 een tijdje vrijgelaten onder voorwaarden. Alleen verliepen die voorwaarden niet zo vlot. Hierdoor belandde ze opnieuw in de gevangenis.

Het parket vorderde vanochtend een celstraf van tien maanden effectief en een geldboete die kan oplopen tot 1.200 euro. “Mevrouw liep in het verleden al drie veroordelingen op. Ook voor slagen en verwondingen. Ze kreeg al meermaals kansen van de rechtbank, maar ze hield zich nooit aan haar voorwaarden. Mevrouw heeft dus duidelijk haar agressie nog niet onder controle en dus lijkt enkel een effectieve bestraffing mogelijk.”

Mildheid

De verdediging vroeg via haar raadsman Dirk Jacobs enig mildheid en vroeg aan rechter Suzy Vanhoonacker om rekening te houden met uitlokking. “De tegenpartij wou seks met mijn cliënte. Ondanks dat zij meermaals weigerde, bleef hij haar maar lastig vallen. Totdat de discussie een hoogtepunt bereikte, meneer zijn sleutels terugvroeg en in de handtas van mijn cliënte ging snuffelen”, klonkt het bij de strafpleiter. “Hierop is ze kwaad geworden en heeft ze, na vijf keer te hebben gedreigd, uitgehaald met het mes.”

Een vonnis in de zaak volgt binnen twee weken.