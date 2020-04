Vrouw (50) aangehouden nadat ze bewust wou inrijden op buurvrouw Tim Van Der Zeypen

29 april 2020

17u00 0 Mechelen De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een vijftigjarige vrouw uit Muizen in verdenking gesteld van poging toto doodslag. Afgelopen weekend reed ze doelbewust in op een buurvrouw. Zij kon een aanrijding ontwijken en raakte niet gewond.

De politie van Mechelen-Willebroek moest afgelopen zaterdag uitrukken naar de Zwijvegemstraat in Muizen bij Mechelen. Daar had een vrouw een andere vrouw bewust willen aanrijden. Beide vrouwen wonen bij elkaar in de buurt. Beiden zouden naar verluidt al een tijdje in onmin met elkaar leven.

Zaterdagavond liep een ontmoeting tussen de twee bijna verkeerd af. De vijftigjarige vrouw merkte toen de andere vrouw op. Die laatste was aan er aan het wandelen, de vijftiger kwam aangereden met haar wagen. Vervolgens zou de vrouw volgens enkele getuigen haar buurvrouw bewust hebben willen aanrijden.

Poging tot doodslag

De vijftigjarige vrouw werd gearresteerd en verhoord door de onderzoeksrechter. Daar zou ze de feiten hebben betwist. Toch stelde de onderzoeksrechter haar in verdenking voor poging toto doodslag en liet hij haar opsluiten in de gevangenis van Antwerpen.

Morgen verschijnt ze voor de raadkamer in Mechelen. Die zal op zijn beurt moment beslissen of de vrouw aangehouden blijft of niet. De vrouw is geen onbekende voor het gerecht. In november 2019 werd ze nog veroordeeld tot een autonome probatie-straf voor het plegen van een winkeldiefstal in supermarkt Colruyt in Sint-Katelijne-Waver.