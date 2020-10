Vrouw (39) riskeert vier maanden cel voor diefstal van handtas op café Tim Van Der Zeypen

13u20 0 Mechelen Een 39-jarige vrouw uit Mechelen riskeert een celstraf van vier maanden met probatie-uitstel. Anderhalf jaar geleden ging ze ervandoor met de handtas van een bezoekster van café de Hanekeef.

“Ik was stomdronken”, beweerde de vrouw maandagvoormiddag op zitting. “Ik heb er zelfs een black-out van gehad. Sorry daarvoor.” De 39-jarige Daisy M. bezocht het Mechelse café op een boogscheut van de rechtbank op 3 maart 2019.

Nadat de diefstal werd opgemerkt door het slachtoffer, bleek dat omstaanders een verdachte dame hadden opgemerkt. “Ze gedroeg zich niet enkel vreemd, maar ze was ook steeds bezig met het verplaatsen van barkrukken”, verduidelijkte openbaar aanklaagster Nele Van Looy.

Camerabeelden

Op basis van camerabeelden kon de vrouw worden geïdentificeerd. Er was duidelijk te zien hoe de vrouw de handtas van het slachtoffer in haar rugzak stak. ’s Anderendaags ging de vrouw de inhoud van de handtas overhandigden op het politiekantoor in Mechelen.

Het ging om de portefeuille van het slachtoffer. De handtas werd door de 39-jarige bijgehouden. “Omdat ik die wel mooi vond”, gaf ze eerlijk toe aan rechter Erika Colpin. Het parket vorderde een celstraf van vier maanden gekoppeld aan een geldboete die kan oplopen tot 800 euro met een eventueel uitstel.

Behandeling

De vrouw betwistte de feiten niet. “Ik ben er ook helemaal niet fier op”, klonk het nog. Na de feiten liet ze zich opnemen in het Imeldaziekenhuis voor een behandeling. Ze vroeg de rechter om haar niet naar de gevangenis te sturen.

“Ik wil me ook zeker verder laten begeleiden”, besloot ze. Zelf stelde ze een probatie-opschorting voor en liet ze tot slot nog verstaan dat ze bereid is om een werkstraf uit te voeren. Het slachtoffer van de diefstal stelde zich niet burgerlijke partij.

Vonnis op 2 november.