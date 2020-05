Vrouw (38) die spuwde naar buschauffeur komt vrij onder voorwaarden Tim Van Der Zeypen

26 mei 2020

14u15 0 Mechelen De 38-jarige vrouw uit Mechelen, die vorige week donderdag naar een buschauffeur spuwde, is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft de Mechelse onderzoeksrechter beslist. Het onderzoek loopt inmiddels wel verder.

Nadat de buschauffeur even pauze nam, werd hij aangesproken door de 38-jarige vrouw. Zij reageerde woest en werd agressief. Ze begon ook te spuwen in de richting van de buschauffeur van vervoersmaatschappij De Lijn. Hij kon het gespuug maar net op tijd ontwijken. De politiezone van Mechelen-Willebroek werd verwittigd en die kwam ter plaatse. De vrouw werd meegenomen naar het politiekantoor en voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Vrijdag werd de vrouw aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. Normaal gezien zou ze vandaag voor de raadkamer moeten verschijnen maar gisteren al werd ze door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Dat gebeurde volgens de zogenoemde handlichting. Een onderzoeksrechter kan namelijk op elk moment van de procedure beslissen om een verdacht vrij te laten. Het onderzoek loopt inmiddels verder.

Tweede incident

Opmerkelijk is dat het niet de eerste keer is dat ze spuwde in de richting van een buschauffeur. Zo kreeg ze het eind 2016 ook al een keer aan de stok met een andere buschauffeur aan een bushalte. Omdat haar toen de toegang tot de bus werd geweigerd. Toen ze de man vier maanden later tegenkwam in de Kruidtuin, spuwde ze de buschauffeur in het aangezicht.

In totaal werden er sinds het begin van de coronacrisis nu al vier mannen en één vrouw in verdenking gesteld voor het spuwen naar de politie in Mechelen en Lier maar ook naar het veiligheidspersoneel van de NMBS aan het station van Mechelen. Gisteren nog werd een 28-jarige man veroordeeld voor het spuwen naar de vier politie-inspecteurs van de politiezone Klein-Brabant.