Vrouw (38) aangehouden nadat ze spuwde in richting van buschauffeur Tim Van Der Zeypen

23 mei 2020

12u40 0 Mechelen De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 38-jarige vrouw opgesloten in de gevangenis. De vrouw spuwde donderdagavond in de richting van een buschauffeur van vervoersmaatschappij De Lijn.

De politie van Mechelen-Willebroek werd donderdagavond omstreeks 21.00 uur opgeroepen naar het station van Mechelen. Daar was een vrouw zich agressief beginnen te gedragen tegenover de buschauffeur. “De chauffeur was tijdens zijn wachttijd aan het station even van de bus gestapt omwille van de hitte”, meldt de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Hierop begon de vrouw persoonlijke zaken naar de chauffeur te roepen. Toen de man herhaaldelijk vroeg om te stoppen, spuwde de vrouw naar hem.”

De chauffeur kon net op tijd wegspringen. Na aankomst van de politie werd de vrouw meegenomen naar het politiekantoor. Ze werd voor de onderzoeksrechter gebracht en vervolgens aangehouden. “Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar”, besluit het parket.