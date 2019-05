Vrouw (30) terecht voor kindermishandeling: “Dochter (11) kreeg klappen en moest 500 keer

na elkaar hurken” Tim Van der Zeypen

22 mei 2019

15u35 0 Mechelen Een dertigjarige moeder uit Mechelen moest zich woensdag verantwoorden voor kindermishandeling. Ze sloeg haar 11-jarige dochter, legde haar ongepaste straffen op en de moeder liet haar ook poetsen terwijl zij nog sliep. Het parket eiste een celstraf van twaalf maanden met uitstel. De verdediging vroeg een straf met uitstel.

De feiten kwamen het aan licht dankzij de school van het meisje. Zij merkten op dat het kind een stuk matras aan het opeten was. Toen de leerkrachten vroegen wat er aan de hand was, vertelde het meisje hen dat ze werd geslagen door haar mama. “En wanneer de leerkrachten haar vertelden dat ze de mama zouden inlichten, werd ze angstig”, zei de openbaar aanklager. “Het meisje werd opgevangen bij de ouders van een klasgenote en de politie ging beklaagde ondervragen.”

Ik werd ‘s nachts in de gang gezet of moest beginnen te poetsen terwijl mama nog sliep Dochter (11)

Geslagen

Zij vertelde de politie dat niemand het recht had om te zeggen hoe ze haar kind mocht straffen. “Bovendien heeft niemand mij iets te zeggen. Zelfs niet als ik haar wil vermoorden”, klonk het. Ook het elfjarige meisje zelf werd verhoord. Tijdens haar verklaringen vertelde ze onder meer over de straffen die ze opgelegd kreeg. “Zo moest ik vijfhonderd na elkaar hurken, werd ik ’s nachts in de gang gezet en moest ik opblijven of moest ik zelfs beginnen te poetsen terwijl mama nog sliep”, luidde het. “Een keer werd ik zelfs geslagen met een broeksriem.”

“Duidelijk signaal”

Het parket vorderde woensdag een celstraf van twaalf maanden met uitstel. “Hier moet een duidelijk signaal gegeven worden”, oordeelde het parket. “Ze moet beseffen dat ze ernstig in de fout is gegaan, maar we moeten haar wel een kans geven om de toestand in de toekomst te verbeteren.” De verdediging ontkende de feiten niet, behalve dat het meisje werd geslagen met een broeksriem. “Er werd enkel gedreigd met de broeksriem”, klonk het bij advocate Lieve Peeters. Zij verdedigde de moeder en schetste de situatie: “Toen ze achttien jaar oud was, is ze getrouwd in Ghana. Een jaar later is ze bevallen van haar dochter. Later trok ze naar België en hier hertrouwde ze en kreeg ze nieuwe kinderen. Wanneer de dochter acht jaar oud was, kwam ook zij naar België. Ze werd opstandig. Vermoedelijk het gevolg van het feit dat ze haar dochter in Ghana had achtergelaten. Mijn cliënte kon hier moeilijk mee omgaan.”

De verdediging vroeg een straf met uitstel. “Een celstraf zal haar niet helpen”, besloot meester Peeters. “Intussen volgt ze therapie en schaamt ze zich. Dit gaat echt geen tweede keer gebeuren. Ze weet dat ze in de fout is gegaan.” De dochter stelde zich burgerlijke partij tegen haar mama en vroeg een schadevergoeding van 2.500 euro. Rechter Suzy Vanhoonacker velt volgende maand een vonnis.