Vrouw (23) bestolen tijdens wandeling Tim Van Der Zeypen

21 augustus 2020

13u20 1

Een 23-jarige vrouw uit Mechelen is tijdens een wandeling in de Stationsstraat bestolen door een gauwdief. De dief ging aan de haal met een handtas van het slachtoffer. Naast een gsm-toestel maakte de dief ook nog een sleutelbos, een geldsom en enkele identiteitsdocumenten buit. Er is een onderzoek opgestart.