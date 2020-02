Vroegere voetbalterreinen omgevormd tot ontmoetingsplek met hondenweide en BMX-parcours Wannes Vansina

12 februari 2020

15u53 4 Mechelen Een delegatie van het stadsbestuur en buurtbewoners hebben woensdag officieel een hondenweide en BMX-parcours geopend op de vroegere voetbalterreinen van KFC Muizen. Volgen nog: een kippenhok, moestuin, belevingstuin en multifunctioneel grasveld.

KFC Muizen verhuisde zijn hebben en houden in 2018 naar een nieuwe infrastructuur in de Lotelingstraat. In afwachting van een herbestemming van het terrein in het kader van het nieuwe RUP Spreeuwenhoek kreeg de site in overleg met de buurt een nieuwe functie.

“De bewoners van de wijk Spreeuwenhoek zijn van bij het begin betrokken bij dit project. In afwachting van de herontwikkeling moest dit een plek worden om te spelen, te genieten, te beleven en elkaar te ontmoeten”, vertelt Patrick Princen, bevoegd voor natuur- en groenontwikkeling.

De hondenweide is de negende in de stad en meet 1.600 vierkante meter. De buurtbewoners hebben zelf het crossparcours gerealiseerd. Een dozijn heuvels vormt een uitdagend parcours.

“We zijn enorm verheugd omdat dit parcours tegemoet komt aan een spectaculaire sport, die enorm in de lift zit qua populariteit. Heel wat jongeren kunnen nu op een laagdrempelige manier kennismaken met deze geweldige sport”, aldus sportschepen Abdrahman Labsir.

Ook de andere tijdelijke activiteiten op de site krijgen vorm. Het buurtcomité Muizenveld hoopt zo snel mogelijk het gemeenschappelijk kippenhok, de moestuin en de belevingstuin klaar te hebben. “We doen daarvoor beroep op vrijwilligers uit de buurt. Mensen met groene vingers kunnen zich hier zeker uitleven, maar elke vorm van gezelschap is welkom. Zolang we kunnen, willen we dankbaar gebruik maken van deze grote, toegankelijke, groene long in Muizen”, aldus buurtbewoner Erik Van Harck. Contact opnemen kan via hetmuizenveld@gmail.com.