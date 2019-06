Vrijwilligers met beperking ruimen voortaan zwerfvuil Wannes Vansina

14 juni 2019

16u05 0 Mechelen De netheid van de Mechelse straten en pleinen krijgt een boost. Mensen met een verstandelijke beperking trekken voortaan twee halve dagen per week de straat op om zwerfvuil te ruimen.

Zaterdag wordt een historische wandeling georganiseerd op de Raghenosite achter het station. Bewoners van Ons Tehuis Brabant (OTB) in Kampenhout trokken eropuit met grijpstokken en vuilniszakken om het zwerfvuil op de route op te ruimen. Ze zochten nieuw zinvol, maatschappelijk werk. “Want een grote producent waarvoor we verpakkingswerk verrichten, stopt ermee. Eerst hebben we straten in Kampenhout, Zemst en Steenokkerzeel opgeruimd, met positieve reacties tot gevolg. Onze gasten vinden het super om te doen. Ook de reacties van bewoners en voorbijgangers zijn heel positief”, vertelt begeleider Rudolf Luytens.

Samenwerking

Luytens nam contact op met de stad om te horen of er interesse was voor een samenwerking. Het stadsbestuur reageerde enthousiast. De stad wijst de locaties aan die een opruimbeurt kunnen gebruiken, komt tussen in de verplaatsingskosten en stelt zakken ter beschikking. “Hopelijk stimuleert het mensen om afval niet zomaar weg te gooien”, zeggen schepenen Greet Geypen en Patrick Princen, die meehielpen.

De inschrijvingen voor de wandeling zijn intussen overigens afgelopen, maar wie meer informatie wenst over de ontwikkeling van de site Ragheno kan zondag vrijblijvend terecht in de cafetaria van sporthal Iham of zich inschrijven op een nieuwsbrief.