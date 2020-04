Vrijwilligers brengen boekpakketten aan huis Wannes Vansina

18 april 2020

17u44 0 Mechelen De Mechelse stadsbibliotheek in Het Predikheren breidt vanaf maandag haar dienstverlening uit. Vrijwilligers brengen boekpakketten naar mensen die minder mobiel of ziek thuis zitten.

De bibliotheek is tot nader order gesloten tot en met 3 mei, maar geeft wel boekpakketten op aanvraag. Voortaan kan je aanvinken dat je het pakket thuis wil ontvangen.

“Het is een aanbod voor leden die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen of die tot een risicogroep behoren, waardoor het niet raadzaam is om naar Het Predikheren te komen. Om deze service te garanderen werken we samen met het vrijwilligersplatform van de stad”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer.

Ontleende boeken worden automatisch verlengd tot en met 28 mei. Toch vraagt de bibliotheek boeken vroeger in te leveren via de inleverbus aan het Predikheren zodat er voldoende aanbod blijft.