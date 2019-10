Vrijgesproken voor bedreiging maar twee maanden cel met uitstel voor wapenbezit TVDZM

13u15 0 Mechelen De 45-jarige Michael V. uit Mechelen is door de rechter schuldig bevonden aan het bezit van een vuurwapen. Dat werd aangetroffen nadat er bij de politie een melding was binnengekomen van een buurman die kort daarvoor was bedreigd door V.

Eens ter plaatse was de rust teruggekeerd en werd de veertiger gearresteerd. Hij was stomdronken. Het wapen werd, deels ontmanteld, aangetroffen onder de zetel. “Het was een erfstuk van mijn grootvader die in 2000 is gestorven”, zei de veertiger op vorige maand op de zitting. “Ik heb nooit een vergunning aangevraagd omwille van mijn strafblad.” Zo liep hij eerder al verschillende veroordelingen op voor diefstallen, drugs en geweld. Voor de bedreiging werd de 45-jarige Mechelaar uiteindelijk vrijgesproken, voor het wapenbezit kreeg hij een celstraf van twee maanden met uitstel en een geldboete van 1.200 euro.