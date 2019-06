Vrijbroekpark maakt zich op voor eerste zomerfestival BROEK Wannes Vansina

19 juni 2019

16u55 0 Mechelen In het Vrijbroekpark werden woensdag drie grote tribunes gezet voor BROEK, een nieuw podiumkunstenfestival georganiseerd door kunstencentrum nona. Wie nog een ticket wil, moet zich reppen.

Niet Ottertrotter, wel NONA geeft dit jaar de aftrap van de Mechelse festivalzomer. Vrijdag kunnen bezoekers in het prachtige decor van het park de dansvoorstelling ‘The Sea Within’ van Voetvolk/Lisbeth Gruwez ontdekken en ‘Drek’, een theatervoorstelling van Maja Westerveld (ter vervanging van Abattoir Fermé, dat verstek moest laten gaan). Beide voorstellingen zijn ook op zaterdag te zien samen met nog drie andere, waarvan ‘Court of Choice’ de opvallendste is. De voorstelling wordt gespeeld naast de bestaande tennisvelden op … een tennisveld.

“Het wordt de ideale start van de zomer. Alles is in openlucht, maar het weer ziet er meer dan goed uit. Aan een plan B moeten we voorlopig niet denken. Alles wijst erop dat BROEK een schot in de roos zal zijn”, lacht Stijn Van Bosstraeten van NONA. Ook de ticketverkoop loopt vlot en sommige voorstellingen zijn bijna uitverkocht. Toevallige bezoekers van het park kunnen trouwens ook terecht in Bar Broek voor een glas op hapje.

