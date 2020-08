Vrijbroekpark lanceert nieuwe doe-het-zelf wandelingen Wannes Vansina

24 augustus 2020

18u28 0

Het Vrijbroekpark in Mechelen heeft twee nieuwe doe-het-zelf wandelingen gelanceerd om bezoekers zo toe te laten van hun bezoek aan het park ook nog iets op te steken. ‘Boeket voor oma’ leidt langs de zomertuinen met de canna’s, calla’s en dahlia’s, maar ook langs andere, verrassende perken met boeketbloemen uit oma’s tijd. Een plannetje met uitleg is te downloaden op de website. Wie benieuwd is naar de kruiden en andere nuttige planten in het park, kan dan weer in het bezoekerscentrum terecht voor een boekje ‘Dolen met Dokter Dodo’ (2 euro). Dodoens vertelt onderweg wat hij wist over 24 verschillende kruiden en wat wij nu weten over deze soorten.