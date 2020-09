Vrijbroekpark krijgt grote schoonmaakbeurt en aparte PMD-vuilnisbakken Els Dalemans

19 september 2020

18u13 0 Mechelen In het Vrijbroekpark in Mechelen werd, naar aanleiding van ‘World Cleanup Day’, afval geruimd door wandelaars en vrijwilligers. Meteen werden de nieuwe PMD-vuilnisbakken in het park ingehuldigd. “Voortaan kan je in het park zelf restafval en PMD scheiden”, zegt Sarah Wouters van Provincie Antwerpen.

“Onze medewerkers spannen zich enorm in om het Vrijbroekpark zo afvalvrij mogelijk te houden, maar spijtig genoeg wordt ook hier door bezoekers nog heel wat op de grond gegooid in plaats van in de vuilnisbak. Daarom organiseerden we zaterdag een afvalactie, waarbij wij aan bezoekers vroegen om ons een handje te helpen. Zij kregen prikkers, handschoenen, en fluovestje en afvalzak om mee op wandel te gaan doorheen het domein.”

Originele tekeningen

“Het resultaat was niet min: we vulden allemaal samen twee zakken restafval en twee zakken PMD-afval. Net om deze fracties in de toekomst ook al te kunnen sorteren, kreeg het Vrijbroekpark zaterdag aparte PMD-vuilnisbakken. Zij werden versierd met originele tekeningen, gemaakt door onze jobstudent Arno Ogers. We ontdekten dat hij prachtig kan tekenen, en lieten zijn ontwerpen afdrukken op stickers. Zo is het voor iedereen meteen duidelijk waar al dat afval thuishoort!”